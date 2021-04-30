توقعات بأجواء جميلة في العشر الأواخر من رمضان مميزة بالأمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، المهتم بالأحوال الجوية، عن توقعاته لحالة الطقس في العشر الأواخر من رمضان، حيث قال: إن الأجواء ستكون جميلة ومميزة بالأمطار على عدة مناطق.

خريطة الأمطار:

وقال الصخري في تغريدة له عبر تويتر: إنه متوقع هطول أمطار خلال العشر الأواخر، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتهامة والسواحل، وكذلك أجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تشمل (أحيانًا) مدينة مكة.

وأوضح الصخري أنه لا يستبعد فرص هطول أمطار متفاوتة أحيانًا نواحي جنوب غرب وغرب إلى شمال غرب المدينة المنورة، مضيفًا: مع حلول شهر مايو تعيش مناطق المملكة الرمق الأخير من موسم الأمطار؛ باستثناء مناطق غرب وجنوب غرب المملكة.

طلب الغيث:

وأردف: تذكير لي وللجميع وأخص أئمة وخطباء الجوامع بضرورة الاستغاثة والإلحاح في طلب الغيث في خُطب الجمعة وفي دعاء القنوت في هذه الليالي المباركة.. نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد.

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