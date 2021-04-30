250 متطوعًا صحيًّا في مراكز لقاحات كورونا بحفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

كشف مدير إدارة التطوع الصحي بصحة حفر الباطن، محمد وافي الحربي، أن عدد المتطوعين المشاركين في مراكز اللقاحات بالمحافظة بلغ عددهم 250 متطوعًا، مقسمين على عدة مجموعات، فيما بلغ عدد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع الصحي أكثر من 1900 متطوع ومتطوعة.

وبين الحربي ‏أن دور أبطال التطوع الصحي هو تقديم الخدمات المساندة والدعم اللوجستي للعاملين في المركز بدءًا من الاستقبال ومعهم في رحلة أخذ اللقاح حتى النهاية ومن ثم التوديع بمثل ما استقبلوا به.

250 متطوعًا:

وأشار محمد وافي إلى أن أبناء هذا الوطن المعطاء كعادتهم يبذلون أوقاتهم من أجل خدمة الجميع، فمركز التطوع الصحي بصحة حفر الباطن كان له الدور في تفويج عدد من المتطوعين لتقديم الخدمات المساندة في جميع مراكز اللقاحات، وبلغ عدد المتطوعين أكثر من 250 متطوعًا على أربع فترات طوال الفترة الصباحية والفترة المسائية طيلة أوقات دوام المراكز.

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