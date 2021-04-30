السعودية تدرس إنشاء شركة محلية للسيارات الكهربائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن المملكة تدرس مع مستشارين، بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية، فرص إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية، وفقًا لما نقلته عن أشخاص مطلعين على الأمر.

نقاشات ليست معلنة:

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن النقاشات ليست معلنة بعد: إن المشروع مرتبط بالخطط الحالية لبناء البنية التحتية للسيارات في البلاد وتعزيز التصنيع المحلي، بحسب ما نقلت “العربية”.

وأكد متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة أنه ملتزم بتحفيز النمو وتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، بينما امتنع عن التعليق على مشاريع محددة، بحسب “بلومبرغ”.

استثمار في القطاع:

وينشط صندوق الاستثمارات العامة البالغة قيمة أصوله 400 مليار دولار، في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات، حيث كان استحوذ على حصة صغيرة في شركة “تسلا” في عام 2018.

وعلى الرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة باع جميع أسهمه في “تسلا” تقريبًا، قبل صعود أسهم الشركة الملحمي الذي بدأ في أواخر عام 2019، إلا أنه يحوز الآن مكاسب كبيرة من استثماره في منافستها Lucid Motors Inc.

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