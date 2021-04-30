جورج إياكوبيسكو الذي غير كناري وارف يكرر نجاحه في العلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة الإندبندنت إن المطور البريطاني الشهير، جورج إياكوبيسكو، يسعى إلى تكرار نجاحه في كناري وارف في منطقة العلا السعودية.

كناري وارف من منطقة منسية إلى بقعة مزدهرة

وتابعت الصحيفة البريطانية أنه عندما بدأ إياكوبيسكو في تطوير المراسي في كناري وارف في شرق لندن في منتصف الثمانينيات، كانت المنطقة مستنقعًا من المستودعات الفارغة والرافعات الصدئة والأرصفة الملوثة، أما الآن فهي منطقة مالية منافسة لمدينة لندن.

وقبل تفشي وباء كورونا كانت تستضيف نحو 120 ألف عامل يوميًا في أبراجها الزجاجية، حيث حولها إياكوبيسكو الذي حصل على لقب سير في عام 2011، من منطقة منسية إلى بقعة مزدهرة، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت الحكومة السعودية تستعين بخبرته لتحويل المنطقة الشمالية في العلا إلى مركز جديد للسياحة التراثية في المملكة في إطار رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

جورج إياكوبيسكو: العلا إحدى عجائب العالم

والسير جورج هو الأمين السابق للمتحف البريطاني والرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف، وعضو في المجلس الاستشاري للهيئة الملكية لمحافظة العلا المكلفة بالإشراف على التخطيط في المنطقة.

وفي هذا السياق قال عن العلا: جمال المنطقة لا يوصف، إنه مشهد لا يصدق، بصراحة أراها من إحدى عجائب العالم، إن الأمر مثل المشي في غرفة الآثار بالمتحف البريطاني لمدة يومين.

وتابع: مخططنا الرئيسي هو عمل شيء تفخر به أكثر الدول تقدمًا في العالم، وما يثير حماسي بشكل خاص لاستكمال هذا المخطط هو إحساسي بالمسؤولية تجاه السكان المحليين.

وأضاف: هناك قدر كبير من الاهتمام بالمجتمع، الحكومة تتطلع إلى كيفية رفع مستوى سكان المنطقة وكيفية توفير حياة أفضل لهم وكيفية توفير الوظائف لهم، إنه مشروع مدروس ومحترم للغاية.

وتابع: المشروع سيقفز بالسعودية إلى القرن الثاني والعشرين، وذلك مع وضع الاستدامة البيئية على رأس أولويات المشروع مع انبعاثات كربونية منخفضة للغاية والحصول على الطاقة من المصادر المتجددة، كما يتضمن المشروع التزامًا بمبادئ الاقتصاد الدائري.

واختتم قائلًا: أما فيما يتعلق بحماية سلامة المواقع الأثرية، فإن اليونسكو تراقب عن كثب، وأؤكد للجميع أن العلا ستكون منطقة ذات سياحة عالية الجودة.



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