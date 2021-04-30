شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مبتعث في بريطانيا: أجواء رمضان بالابتعاث شبه معدومة ونحاول خلقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث راكان الرشيدي مبتعث في بريطانيا عن أجواء رمضان في الدولة التي يدرس فيها.

وقال الرشيدي أنه يعيش في مدينة إيكزيتر جنوب غرب لندن، مبينا أنها مدينة جميلة و َهادئة يكثر فيها الطلبة السعوديين وأغلبهم طلبة الدكتوراه.

وتابع المبتعث " الأجواء في رمضان غير موجودة شبه معدومة، ونحاول نعيش الجو الرمضاني ونخلقه ونصنع الفرحة لنعيش الشهر الفضيل".

وأضاف "اشتقت للمملكة كثيرا، من أول يوم وصلت فيه بريطانيا وانا اشتاق لوطني"، مشيرا إلى أنه في مرحلة الماجستير، وسوف يمكث في بريطانيا ٥ سنوات حتى ينتهي من دراسته.