شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طبيب عراقي يروي موقف لن ينساه حصل له في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سرد الطبيب العراقي، محمد رياض، تجربة العيش في المملكة، مؤكدًا أن هناك موقف لن ينساه حدث له في المملكة.

وذكر، خلال برنامج "تجريدة فريدة" المذاع على قناة SBC، أن هذا الموقف حدث عندما ذهب إلى محل من أجل شراء شريحة اتصالات، وعندما علم الموظف أنه عراقي رحب به، وأعطى له شريحة الاتصال بشكل مجاني.

وأضاف أن اختلاف العادات والتقاليد في العراق والمملكة عرضته لموقف محرج عندما استضاف أحد السعوديين.

وأوضح أن من عادات الضيافة في العراق أن يملئ الكوب بالشاي بالكامل، وعندما فعل ذلك قال له المواطن السعودي بأن ذلك يعني في المملكة أنه يرغب في إنهاء ضيافته بسرعة، وعلم حينها أن السعوديين يقدمون للضيوف القهوة العربية بكميات صغيرة كطريقة للترحيب بالضيف.