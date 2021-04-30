شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة اللغز العلمي الذي عجز باحثين عن تفسيره وتمكّن "رضا عبيد" من حلّه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

سرد مدير جامعة الملك عبدالعزيز سابقًا، رضا عبيد، قصة اللغز العلمي الذي تمكّن من حلّه بعد 6 أشهر في الوقت الذي عجز نظراؤه في العالم عن الوصول لهذا الحل.

وذكر، خلال برنامج "اللقاء من السفر" المذاع على قناة mbc، أنه كلف ببحث، وظل لمدة 6 أشهر يبحث لكن دون جدوى.

وأضاف أن الدكتور الذي كلفه بالبحث قابله وقال له أن البحث بالفعل صعب وسبق أن عجز آخرون من زملائه على إنجازه، وعرض عليه اختيار فكرة بحث جديد لكنه رفض.

ولفت إلى أن كلم الدكتور له شجعه وجعله يصمم على إنهاء البحث وفك اللغز العلمي الذي عجز الباحثين الآخرين عن فك طلاسمه.

واكتشف أن سبب تغير النتائج في بحثه ومع من سبقوه في نفس هذا البحث هو أن الأجوال الجوية والرطوبة تؤثر على النتائج، مشيراً إلى أنه صمم جهاز لعزل الأحوال الجوية عن البحث، وتمكن بالفعل من إنجازه.