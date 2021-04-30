شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ السلمي يوضح مدى تأثير الزيوت على صحة الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي مدى تأثير الزيوت على صحة الوضوء

وقال الشيخ السلمي "السنة أن يكون مسح الرأس مع الأذن بماء واحد فلايأخذ، ماءا جديدا للأذنين، وإن كان به زيت فلا بأس أن تضع يدها في وسط الرأس وتمررها إلى الأمام ثم تضع يدها في الوسط وتمررها إلى الخلف وتمسح أذنيها".

وأضاف الشيخ السلمي "وفي حال تم مسح الأذنين قبل الرأس فلا بأس بذلك، والسنة أن يكون الرأس مع الاذنين.