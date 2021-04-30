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متحدث هيئة المهندسين: لايوجد بالمملكة مهندسون بشهادة مزورة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث الهيئة للمهندسين صالح العمر أنه لايوجد بالمملكة مهندسون بشهادة مزورة.

وأوضح أن مشكلة تزوير الشهادات انتهت بعد إلزام المهندسين الغير سعوديين بالتسجيل بالهيئة السعودية للمهندسين وربط تجديد إقامتهم بالهيئة

وأضاف أن الهيئة في عملية التحقق تذهب إلى مصدر الشهادة بشكل مباشر وتتحقق من مدى صحة جميع المعلومات الموجودة في الشهادة المقدمة إليها، مشيرا إلى أن التوظيف ليس من مهامهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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