شكرا لمتابعة خبر عن متحدث هيئة المهندسين: لايوجد بالمملكة مهندسون بشهادة مزورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث الهيئة السعودية للمهندسين صالح العمر أنه لايوجد بالمملكة مهندسون بشهادة مزورة.

وأوضح أن مشكلة تزوير الشهادات انتهت بعد إلزام المهندسين الغير سعوديين بالتسجيل بالهيئة السعودية للمهندسين وربط تجديد إقامتهم بالهيئة

وأضاف أن الهيئة في عملية التحقق تذهب إلى مصدر الشهادة بشكل مباشر وتتحقق من مدى صحة جميع المعلومات الموجودة في الشهادة المقدمة إليها، مشيرا إلى أن التوظيف ليس من مهامهم.