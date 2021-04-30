شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية": توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بإخراج صدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك . بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بإخراج صدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك . وقامت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بتوزيع 7100 سلة من المواد الغذائية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المسؤولة عن الأعمال الخيرية لتوزيعها بمختلف مناطق المملكة . كما قامت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بتزويد من يرغب من أسر شهداء الواجب الوطني بالسلال لتوزيعها صدقة عن شهدائهم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة .