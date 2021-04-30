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"الداخلية": توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بإخراج صدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك .

وقامت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بتوزيع 7100 سلة من المواد الغذائية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المسؤولة عن الأعمال الخيرية لتوزيعها بمختلف مناطق المملكة .

كما قامت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بتزويد من يرغب من أسر شهداء الواجب الوطني بالسلال لتوزيعها صدقة عن شهدائهم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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