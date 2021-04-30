‏مرور محافظة العلا يضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالطرق العامة

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ضبط رجال مرور محافظة العلا قائد المركبة الذي مارس التفحيط في الطرق العامة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وقال المرور عبر حسابه الرسمي” بتويتر “أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Source almnatiq





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