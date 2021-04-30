سفير المملكة لدى النيجر يلتقي وزير التوظيف والضمان الاجتماعي النيجري

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، اليوم، بوزير التوظيف والضمان الاجتماعي في جمهورية النيجر إبراهيم بوكاري. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة. Source almnatiq





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