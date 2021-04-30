اجتماعي / انطلاق الحملة التوعوية ” رب اجعل هذا البلد آمناً ” بمحافظة البكيرية

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البكيرية 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 إبريل 2021 م واس

أطلق محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي بمكتبه بالمحافظة امس حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً” ، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد .

واستمع المحافظ لشرح عن الحملة الهادفة الى توعية أفراد المجتمع في جانب الأمن الفكري ، وبيان أهميته ، وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار ، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال ، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشقّ صفهم.

وأشاد العريفي بجهود الهيئة ، إضافة إلى برامج الرئاسة وحملاتها واختيارها للموضوعات المهمة.

// انتهى //

20:06ت م

0097 Source spa.gov





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