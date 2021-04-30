تضاؤل فرص مشاركة “السومة” أمام “الدحيل”

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أفادت مصادر بأن فرص المحترف السوري في صفوف الأهلي، عمر السومة في المشاركة مع فريقه أمام نظيره الدحيل القطري، أصبحت ضئيلة؛ لمعاناته من إصابة عضلية في الفخذ.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن السومة قد غاب عن التدريب الجماعي للأهلي خلال اليومين الماضيين على إثر الإصابة؛ حيث سيخضع لمحاولة أخيرة اليوم (الجمعة)، على يد الجهاز الطبي لتجهيزه، لكن احتمالية إشراكه خاصة كأساسي محدودة.
ويلتقي النادي الأهلي نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
Source akhbaar24
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