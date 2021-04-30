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نجح فريق العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ حياة مريضة سبعينية كانت تعاني من جلطة وانسداد وعائي في شرايين الرئة، تسببت في توقف القلب أربع مرات خلال وجود الحالة بالمستشفى. يذكر أن المريضة حضرت إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة وهي فاقدة للوعي وتم ادخالها إلى قسم الإنعاش بقسم الطوارئ والكوارث بالمستشفى، وتم […] Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينجح في إنقاذ حياة مسنة توقف قلبها 4 مرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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