المرور يلقي القبض على قائد مركبة مارس التفحيط والترفيع في العلا

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ضبطت الإدارة العامة للمرور بمحافظة العلا قائد مركبة مارس بها التفحيط في الطرق العامة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور، بعد أن ظهر وهو يمارس الترفيع. Source akhbaar24





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