المرأة الوحيدة في هذا المجال.. “أم سمر” تنافس الرجال في سوق الأسماك بعسير (فيديو)

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تشتهر منطقة عسير في شهر رمضان المبارك بأجواء رمضانية مختلفة، ولسيدات عسير بصمة في هذا الشهر لتقديم الأكلات الشعبية المختلفة، مثل “أم سمر” التي تقدم مأكولاتها وتنافس الرجال في هذا المجال.

تقدم “أم سمر” بحسب ما نقلته قناة “الإخبارية” عنها خبز تنور الجنوبي، وتجهز الأسماك بطريقة مختلفة وتقدمها بأسلوب رائع، جعلتها صاحبة صدى واسع.

تتجه “أم سمر” في الصباح إلى الساحة وبمسافة إجمالية تصل إلى 500 كم، سعيًا للبحث عن أسماك بجودة عالية، لتنافس على مزاد سوق الأسماك هناك، وتعتبر هي المرأة الوحيدة في هذا المزاد.

قالت أم سمر إنها بدأت العمل منذ 8 سنوات في الأسر المنتجة والمشاوي والكباب، مبينة أنها اشتغلت بعد ذلك في خبز تنور كتراث للمنطقة والأكلات الشعبية.

وأوضحت أنها تتجه إلى البركة للحصول على السمك الطازج، ثم تذهب للحراج وتقوم بالمزايدة مع التجار هناك، مؤكدة أنها المرأة الوحيدة التي دخلت هذا المجال في الحراج.

Source akhbaar24

