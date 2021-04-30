اختتام حملة التبرع بالدم بمستشفى صامطة العام

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اختتمت حملة التبرع التبرع بالدم والتي كانت تحت شعار(دام _دمك) والتي وجدت تجاوب كبير من المجتمع وتفاعل رائع وأثنى مديرالمستشفى يحي بن محمد أزيبي ،بالدور الكبير الذي قام به قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى وذلك مماتسبب في إنجاح هذه الحملة التي ستكون بمثابة دعم كبير لكافة المحتاجين. وأكد “أزيبي ” أنه -ولله الحمد- نجحت حملة […] Source almnatiq





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