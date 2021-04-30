150 ذبيحة يوميًا.. «هدية» توفر مواد غذائية لتغطية حاجة الأيتام وأسرهم

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في تنفيذ مشروع إخراج الصدقات والكفارات ودم الجبران، والذي يستمر لمدة أسبوع كامل بذبح 150 ذبيحة يوميًا.

وتقوم الجمعية بتسليم اللحوم طازجةً إلى الأسر المسجلين بجمعية كافل لرعاية الأيتام مع 20 كجم من الأرز لكل أسرة؛ وذلك لتغطية حاجة أكثر من ألفين يتيم بمكة المكرمة.

وأوضح المدير العام لجمعية هدية، منصور العامر أن هدية تحرص على وصول الصدقات والكفارات إلى مستحقيها، وتقديم الرعاية للأيتام والاعتناء بهم وبذويهم في مكة المكرمة.

وأشار إلى تنوع مشاريع جمعية هدية واتساع دائرة مستفيديه من ضيوف الرحمن الذين يقومون بإنابة الجمعية عنهم في إخراج كفارة الدم أو النذر أو الصدقة أو كفارة محظورات الإحرام، فتتحمل عنه الجمعية مشقة التنفيذ بعد التأكد من تحقق الشروط الشرعية من خلال لجنتها الشرعية لتصل لمستحقي الكفارات أو الصدقات من فقراء الحرم، مبينًا أن هدية تهدف للوصول من خلال هذا البرنامج إلى 2,125 يتيمًا بمكة المكرمة.