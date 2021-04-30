هل يمكن تعديل بيانات الكفيل بعد تقديم طلب التمويل؟.. «التنمية الاجتماعية» يجيب

قال بنك التنمية الاجتماعية إنه لا يمكن التعديل على بيانات الكفيل بعد إدخالها ولا بد من إلغاء الطلب من خلال حساب المستفيد على موقع البنك.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن إلغاء الطلب من خلال حساب المستفيد على موقع البنك يتم من خلال الدخول على طلب التمويل -بيانات التمويل- إلغاء طلب التمويل والتقديم مرة أخرى.

شروط الكفالة

وكان بنك التنمية الاجتماعية قد أوضح أنه إذا كان المقترض غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية، ولا يزال على رأس العمل.

واشترط بنك التنمية الاجتماعية في الكفيل أن يكون ذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة؛ حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

فيما أكد بنك التنمية الاجتماعية أن الموظف الحكومي يمكنه الاقتراض وكفالة شخص واحد فقط، موضحًا شروط كفالة شخصين.

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