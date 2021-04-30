4 خطوات للإبلاغ عن وفاة متقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد نحو 4 خطوات لإبلاغ المؤسسة عن وفاة متقاعد؛ حيث تتيح هذه الخدمة الإبلاغ عن وفاة المتقاعد (مدني - عسكري) مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، أن خدمة الإبلاغ عن وفاة متقاعد تسهم في إيقاف صرف المعاش للمتقاعد المتوفى للحفاظ على حقوق المستفيدين.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد تبدأ خطوات الإبلاغ عن وفاة متقاعد من خلال تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، وتحديد نوع العميل كـ«زائر».

ثم اختيار خدمة «الإبلاغ عن وفاة متقاعد» من قائمة الطلبات الجانبية، وإدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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