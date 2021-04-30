«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة لـ9.1 مليون

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ 9.1 مليون جرعة.

أكدت الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ تضمنت تسجيل (1056) حالة مؤكدة وتعافي (1071) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9826) حالة منها (1335) حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (417363) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (400580) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6957) حالة، كما تم إجراء (65194) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).