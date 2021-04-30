«الأرصاد»: جودة التوقعات المناخية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الأرواح

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، وجود تداخلات عديدة بين تقلبات المـناخ والأمن الغذائي، مشددًا على أن جودة التوقعات المناخية تسهم في حماية الأرواح.

وقال «الوطني للأرصاد»، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: هناك تداخلات عديدة بين تقلبات المـناخ وتغيراته وبين الأمن الغذائي.

وأضاف: الزراعة تتأثر بهبات المـناخ؛ لذا فإن جـودة التوقـعات العـددية المـناخية تسهم في حمـاية الأرواح ودعـم النمو، ومن ثم الأمن الغذائي.

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