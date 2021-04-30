«الصحة» تكشف عن علامات ومدة التعافي من الإصابة المؤكدة بكورونا

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، علامات ومدة التعافي من الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وتفاعلاً مع استفسارات أحد المستفيدين، قال حساب "الصحة 937": بشكل عام؛ إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها -على الأقل- بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأضاف "حساب الصحة": أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

جاء ذلك ردًا على استفسار يقول: "هذا هو اليوم العاشر منذ إصابتي بفيروس كورونا، وتغيرت حالتي إلى مُحصن متعافٍ.. هل هذا يعني أنه انتهى حجري الصحي وأنا سليم؟".

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