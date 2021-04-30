أمطار غزيرة وتساقط البرد على منطقتين لمدة ساعات

أصدر المركز الوكني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة تستمر ساعات.

وقال مركز الأرصاد، إن منطقة مكة المكرمة تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، تستمر حتى التاسعة مساء.

وأشار إلى أن منطقة جازان تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومعظم محافظات المنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى التاسعة مساء.