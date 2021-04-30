نائب وزير الحج: نجاح خطط موسم العمرة.. ومزيد من الكوادر لمواجهة الكثافة العالية

أعلن نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نجاح جميع الخطط التي وضعت لموسم العمرة.

وقال نائب وزير الحج والعمرة، في تصريحات لـ«قناة الإخبارية»، إن امتثال ضيوف الرحمن للإجراءات أمر إيجابي، متمنيًّا استمراره في العشر الأواخر من رمضان.

وأشار إلى أن مراكز "عناية" في المناطق المحيطة بالحرم المكي تعمل على مدار الساعة، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية والانسيابية في الحرم المكي لم تتأثر بأي مؤثرات.

وحذر نائب وزير الحج والعمرة، من الحسابات والمواقع الإلكترونية التي تدعي إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، أنه سيتم تجهيز مراكز النقل من وإلى الحرم المكي بالمزيد من الكوادر لمواجهة الكثافة العالية لأداء التراويح والتهجد.