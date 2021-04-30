أمطار وسيول على المجاردة والنماص

هطلت عصر اليوم أمطار متفرقة على معظم المحافظات التهامية ومراكزها، وشملت محافظات محايل والمجاردة وبارق. وسالت الأودية والشعاب وتكونت شلالات المياه في عدة مواقع بتلك المحافظات وارتوت المزارع بالمياه. كما شملت الأمطار محافظة النماص، وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة إلى تعرض عقبة الخضراء لتساقط الصخور المتوسطة والصغيرة وتجمع الأتربة في بعض المنعطفات بالعقبة، دون أن تتسبب في وقوع أي حوادث.



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