المملكة تشارك في اجتماعات مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للفضاء في اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والتي عقدت افتراضيا من 19 أبريل وحتى 30 أبريل 2021م، كما حضر عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة. وترأس وفد المملكة في هذه الاجتماعات المهندس ماجد العنزي، رئيس قطاع العمليات وبرامج الفضاء، كما استعرض في كلمة ألقاها أنشطة المملكة الفضائية، وجهود وأعمال الهيئة الرئيسة. تهدف الهيئة السعودية للفضاء من خلال مشاركتها في اجتماعات هذه اللجنة واللجان الأخرى التابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي كعضو فاعل في مجتمع الفضاء الدولي إلى تأكيد موقف المملكة الدولي والتزامها بتحقيق رؤية «الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي» وفقاً للمبادئ الواردة في معاهدات الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وفي إطار القانون الدولي، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز صلتها مع الجهات الحكومية الدولية الأخرى. وشارك في هذه الاجتماعات من الجانب السعودي ممثلون عن وزارات «الصحة، والاقتصاد والتخطيط، والطاقة»، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لتغطية كامل البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والتي تتعلق بالفضاء والصحة العالمية، واستدامة أنشطة الفضاء الخارجي على المدى الطويل، واستخدام مصادر الطاقة النووية.



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