

بيروت 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

سجلت لبنان اليوم 1001 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 461122 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7278 حالة بعد تسجيل 29 حالة وفاة.

// انتهى //

19:37ت م

0089



بيروت 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسسجلت لبنان اليوم 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 526578 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 461122 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7278 حالة بعد تسجيل 29 حالة وفاة.// انتهى //19:37ت م0089

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.