السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تواصل جهودها لتقديم لقاح كورونا



الجبيل 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

تواصل الهيئة الملكية بالجبيل متمثلة في برنامج الخدمات الصحية جهودها في استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس

وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد المقبل انه تم تخصيص مركز طب الاسرة بالحجار للراغبين الحصول على اللقاح من خلال تخصيص 9 عيادات تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان بعد تلقي اللقاح، إضافة إلى منطقة لحفظ وتحضير اللقاح وكادر طبي يعمل طوال الفترة للإجابة على استفسارات المستفيدين ومتابعة أي حالات طارئة قد تحدث، منوها إلى أن فترة العمل بالمركز يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

وأكد المقبل أن فُرق طبية متخصصة من مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل وفريق تطوعي من منصة التطوع الصحي بالمملكة يشرف على تقديم اللقاحات في مقر المركز بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للصحة والسلامة التي اتخذتها المملكة في جائحة فيروس كورونا.

وجدّد التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، والتي وفرتها وزارة الصحة ويُطبقها برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، حيث تُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال المركز.

// انتهى //

19:22ت م

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الجبيل 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واستواصل الهيئة الملكية بالجبيل متمثلة في برنامج الخدمات الصحية جهودها في استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وذلك بالجبيل الصناعية.وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد المقبل انه تم تخصيص مركز طب الاسرة بالحجار للراغبين الحصول على اللقاح من خلال تخصيص 9 عيادات تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان بعد تلقي اللقاح، إضافة إلى منطقة لحفظ وتحضير اللقاح وكادر طبي يعمل طوال الفترة للإجابة على استفسارات المستفيدين ومتابعة أي حالات طارئة قد تحدث، منوها إلى أن فترة العمل بالمركز يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.وأكد المقبل أن فُرق طبية متخصصة من مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل وفريق تطوعي من منصة التطوع الصحي بالمملكة يشرف على تقديم اللقاحات في مقر المركز بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للصحة والسلامة التي اتخذتها المملكة في جائحة فيروس كورونا.وجدّد التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، والتي وفرتها وزارة الصحة ويُطبقها برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، حيث تُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال المركز.// انتهى //19:22ت م0084

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