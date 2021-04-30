السعودية | ترجمة خطبة الجمعة في مصليات النساء بالمسجد الحرام

المناطق - واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية بترجمة خطبة الجمعة إلى عدة لغات ، عبر عدة موجات إذاعية في مصليات النساء.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، أنه تم الاستفادة من ترجمة الخطب واستمع لها العديد من المستفيدات، حيث تم توزيع باركود بعدة لغات للاستماع إلى خطبة الجمعة بكل يسر وسهولة.

وأفادت بأنه يتم تقديم الخدمة في مصلى النساء بالتوسعة السعودية الثالثة حيث يتم ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات عالمية للتيسير على قاصدات المسجد الحرام من الاستفادة من خطبة الجمعة وسماعها بلغتهم.