السعودية اليوم / أمانة الجوف تنفذ أكثر من 11 ألف جولة لمراقبة الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع وترصد 31 مخالفة



سكاكا 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

تواصل فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولات الرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أنه تم تنفيذ 11859 جولة رقابية على المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية، سجل خلالها 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية ، كما تم إغلاق 5 منشآت رصدت عليها مخالفات.

ودعا الحموان المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

// انتهى //

18:12ت م

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سكاكا 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واستواصل فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولات الرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أنه تم تنفيذ 11859 جولة رقابية على المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية، سجل خلالها 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية ، كما تم إغلاق 5 منشآت رصدت عليها مخالفات.ودعا الحموان المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.// انتهى //18:12ت م0080

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