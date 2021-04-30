السعودية اليوم / سفير المملكة لدى غينيا يلتقي ممثل الإيسيسكو



كوناكري 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، بمكتبه في السفارة أمس، ممثل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" في جمهورية غينيا محمد علي صو.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:45ت م

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