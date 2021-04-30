السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى



القدس المحتلة 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

ونقلت مصادر محلية عن شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة منذ ساعات الصباح الباكر وسمحت لعدد محدود من أبناء الشعب الفلسطيني من الدخول إلى القدس المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال انتشرت داخل الأحياء المقدسية وأعاقت حركة المواطنين ومركباتهم، ما اضطرهم إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول إلى المسجد الأقصى.

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17:45ت م

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