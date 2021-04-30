السعودية اليوم / العسومي: البرلمان العربي لديه استراتيجيات متنوعة لدعم العمل العربي المشترك



القاهرة 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن البرلمان العربي لديه استراتيجيات متنوعة لدعم العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، وذلك في إطار دبلوماسية واضحة تتبنى القضايا العربية وتضعها في الإطار الصحيح عند طرحها على المحافل الدولية.

جاء ذلك في مداخلة لـ"العسومي"، في ختام أعمال الدبلومة التطبيقية الأولى التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي على مدار الشهرين الماضيين، والتي عقدت عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن الدول العربية تم استهدافها في الكثير من الملفات ووفي مقدمتها ملف حقوق الإنسان مما دفع للتحرك نحو بلورة رؤى فاعلة في دعم القضايا العربية في جميع المحافل وعلى كافة المستويات، مشددًا على أن ملف حقوق الإنسان بالدول العربية يحظى باهتمام البرلمان العربيّ مع رفضه التام لاستخدام هذا الملف كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو الابتزاز السياسي.

ولفت إلى أن هناك تعاون بناء مع الاتحاد البرلماني الدولي لدعم ملفي حقوق الإنسان وتمكين المرأة وتطوير العمل في البرلمان العربي، مشيراً في الإطار ذاته بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي لدعم المرأة العربية وتمكينها في كافة المجالات.

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17:44ت م

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