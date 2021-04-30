السعودية اليوم / سفير المملكة لدى النيجر يلتقي وزير التوظيف والضمان الاجتماعي النيجري



نيامي 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، اليوم، بوزير التوظيف والضمان الاجتماعي في جمهورية النيجر إبراهيم بوكاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

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17:40ت م

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