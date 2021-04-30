السعودية اليوم / العراق يسجل 6405 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بغداد 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

سجل العراق 6405 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15465 حالة, فيما تم تسجيل 7111 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 942046 حالة.

// انتهى //

17:35ت م

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بغداد 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسسجل العراق 6405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1065199 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 15465 حالة, فيما تم تسجيل 7111 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 942046 حالة.// انتهى //17:35ت م0069

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