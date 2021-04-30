ثقافي/ توعية الجاليات بسكاكا .. جهود دعوية وروابط اجتماعية في رمضان



سكاكا 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 إبريل 2021 م واس

تواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة سكاكا " نجاة " جهودها التوعوية خلال شهر رمضان المبارك الموجهة للجاليات ، من خلال تنفيذ المناشط والبرامج التوعوية والثقافية، وتقديم الدروس بمختلف اللغات عبر منصات التواصل الاجتماعي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية إبراهيم دخيل الدخيل الله أن الجمعية تواصل أعمالها بالاستفادة من التقنية الحديثة في تقديم الدروس والكلمات الوعظية ـ عن بعد ـ بمختلف اللغات عبر دعاة الجمعية، إضافة إلى متابعة المسلمين الجدد وتقديم النصائح لهم والشروحات التي يحتاجونها .

وأضاف أن الجمعية تواصل تقديم أعمالها، حيث بلغ عدد الدروس والمحاضرات الملقاة ـ عن بعد ـ أكثر من 17 درساً ومحاضرة ، وأنتجت 47 عملاً دعوياً عبر الصوت والفيديو ، كم أقامت 286 دعوة إلكترونية واتصال دعوي, فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 2530 مستفيداً خلال شهر الخير ، إضافة إلى إمداد المسلمين الجدد بالإفطار اليومي طيلة الشهر في مساكنهم .

من جانبه أكد الداعية بالجمعية عمر فاروق فيض الدين من الجنسية الهندية أنه يعمل في الجمعية منذ تخرجه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ أكثر من 18 سنه قام خلالها بتلقين شهادة الإسلام لأكثر من 1000 شخص من الرجال والنساء، منهم 65 مسلماً جديداً منذ بداية عام ٢٠٢١ ، فيما بلغ عدد من دخلوا الإسلام خلال شهر رمضان الحالي 20 مسلماً، مشيراً إلى أنه يقدم دعوته لعدد من الجاليات التي يحسن لغتهم كالهندية والأوردو والبنغالية إضافة إلى العربية، مستخدماً بذلك عدد من برامج التواصل كالزوم والفيس بوك والتويتر والواتس أب.

// انتهى //

17:29ت م

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