السعودية اليوم / الجيش الصومالي يقضي على عناصر من حركة الشباب الإرهابية



مقديشو 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

قضت قوات من الجيش الصومالي اليوم على عناصر من حركة الشباب الإرهابية خلال عمليات عسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن القوات الخاصة للجيش تمكنت من القضاء على العناصر الإرهابية وتدمير سيارة مفخخة بمحافظة شبيلي السفلى، وذلك بعد تكثيف القوات الصومالية عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية.

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17:25ت م

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