السعودية اليوم / الأردن تسجل 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

سجلت الأردن 1556 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 682503 حالات شفاء بعد تسجيل 1596 حالة إضافية، كما سجلت 35 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8836 حالة.

// انتهى //

17:25ت م

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عمّان 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسسجلت الأردن 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 711373 إصابة.وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 682503 حالات شفاء بعد تسجيل 1596 حالة إضافية، كما سجلت 35 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8836 حالة.// انتهى //17:25ت م0063

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