السعودية اليوم / الورد المديني .. مذاق مميز ورائحة ذكية



المدينة المنورة 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

تشتهر المدينة المنورة منذ القدم بزراعة الورد والنعناع المديني والذي يكثر الطلب والشراء عليها من قبل زوار المدينة المنورة وقاصدي المسجد النبوي القادمين من داخل المملكة وخارجها، خاصة في فصل الشتاء لتقديمها كهدايا لعوائلهم وأصدقائهم حتى أصبحت من العلامات التي تميزت بها المدينة المنورة.

والورد المديني له شهرته بعد ورد الطائف نسبة إلى مكان زراعته لأنه يزرع في ضواحي المدينة المنورة كابيار الماشي .

وكالة الأنباء

وبين الأحمدي أن شجره الورد تبدأ بالإنتاج بعد ست أشهر من الزراعة ويكون انتاجها قليل ويزيد الانتاج بزياده عمر الشجرة فكلما كبرت وازدادت في العمر يكون الزيادة في الإنتاج والعطاء .

واضاف الأحمدي أنه بعد مرور سنتين يتم تقليم الورد وذلك بقص السيقان المرتفعة وإعادة طول الشجرة إلى نصف متر تقريبا ويكون ذلك تحت إشراف خبير بالتقليم ، ومن أهم فوائد التقليم زياده النبات الخضري وظهور براعم وسيقان أكثر من السابق في كل سنه جديده وبذلك يزداد كميه الإنتاج في الزهور .

أما عن طريقة جني الزهور فيقول المزارع عياد الاحمدي إن ذلك يتم بعناية دقيقة ودقة لأنه حساس جدا و يتم قطفه من خلال مسك عنق الزهرة بالإبهام وتكون السبابة والوسطى من خلف الزهرة وبذلك يتم القطف بالطريقة الصحيحة والسريعة .

وأفاد الأحمدي ان أهم ما يميز الورد المديني أن انتاجها يكون طوال العام ولكن بكميات متفاوتة حيث يكثر إنتاجه في الأجواء الاقرب للبرودة و عند اشتداد موسم الشتاء يحين موعد التقليم ويكون أقل إنتاج مع ارتفاع درجه الحرارة وبالنسبة لأسعار الورد المديني تكون متفاوتة على حسب الموسم حيث يرتفع سعره في فصل الصيف نظرا لقلته ويكون سعره متوسط في فصل الشتاء فيصل سعر الكرتون حجم الوسط الي ١٠٠ ريال .

وعن استخدام الورد المديني فأوضح المزارع عياد الأحمدي أن استخداماته كثيرة من أهمها استخراج زيت الورد الخام الذي يتم من خلاله صناعه اغلي أنواع الطيب والعطور ، فيما يستخدم ماء الورد في تجميل وتنظيف البشرة ، وصنع الشاهي الأحمر والأخضر حيث يتم خلطه مع أنواع من النعناع المديني للحصول على مشروب مديني مميز ومذاق رائع جداً ، وكذلك عند اضافته إلى الماء يكون ذا طعم رائع ورائحه زكية ، كما يتم صناعة مربى الورد المديني وهو منتج معروف وجميل علي مائده الإفطار المديني ، ناهيك عن استخدام الورد في المناسبات لإضفاء البهجة والسرور والجمال والرائحة الزكية في ليالي الزفاف والأفراح ، كما يتم تقديم الورد كهديه جميله ومبهجه للأصدقاء والاحباب .

// انتهى //

17:24ت م

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المدينة المنورة 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واستشتهر المدينة المنورة منذ القدم بزراعة الورد والنعناع المديني والذي يكثر الطلب والشراء عليها من قبل زوار المدينة المنورة وقاصدي المسجد النبوي القادمين من داخل المملكة وخارجها، خاصة في فصل الشتاء لتقديمها كهدايا لعوائلهم وأصدقائهم حتى أصبحت من العلامات التي تميزت بها المدينة المنورة.والورد المديني له شهرته بعد ورد الطائف نسبة إلى مكان زراعته لأنه يزرع في ضواحي المدينة المنورة كابيار الماشي .وكالة الأنباء السعودية "واس" التقت المزارع عياد الاحمدي أحد ملاك مزارع الورد الذي قال : إن الورد المديني شجره مستديمة تزرع وتتكاثر عن طريق العقلة أو عن طريق الترقد في التربة أو عن طريق الترقيد الهوائي وان أفضل الأوقات لزراعته يكون في نهاية فصل الشتاء .وبين الأحمدي أن شجره الورد تبدأ بالإنتاج بعد ست أشهر من الزراعة ويكون انتاجها قليل ويزيد الانتاج بزياده عمر الشجرة فكلما كبرت وازدادت في العمر يكون الزيادة في الإنتاج والعطاء .واضاف الأحمدي أنه بعد مرور سنتين يتم تقليم الورد وذلك بقص السيقان المرتفعة وإعادة طول الشجرة إلى نصف متر تقريبا ويكون ذلك تحت إشراف خبير بالتقليم ، ومن أهم فوائد التقليم زياده النبات الخضري وظهور براعم وسيقان أكثر من السابق في كل سنه جديده وبذلك يزداد كميه الإنتاج في الزهور .أما عن طريقة جني الزهور فيقول المزارع عياد الاحمدي إن ذلك يتم بعناية دقيقة ودقة لأنه حساس جدا و يتم قطفه من خلال مسك عنق الزهرة بالإبهام وتكون السبابة والوسطى من خلف الزهرة وبذلك يتم القطف بالطريقة الصحيحة والسريعة .وأفاد الأحمدي ان أهم ما يميز الورد المديني أن انتاجها يكون طوال العام ولكن بكميات متفاوتة حيث يكثر إنتاجه في الأجواء الاقرب للبرودة و عند اشتداد موسم الشتاء يحين موعد التقليم ويكون أقل إنتاج مع ارتفاع درجه الحرارة وبالنسبة لأسعار الورد المديني تكون متفاوتة على حسب الموسم حيث يرتفع سعره في فصل الصيف نظرا لقلته ويكون سعره متوسط في فصل الشتاء فيصل سعر الكرتون حجم الوسط الي ١٠٠ ريال .وعن استخدام الورد المديني فأوضح المزارع عياد الأحمدي أن استخداماته كثيرة من أهمها استخراج زيت الورد الخام الذي يتم من خلاله صناعه اغلي أنواع الطيب والعطور ، فيما يستخدم ماء الورد في تجميل وتنظيف البشرة ، وصنع الشاهي الأحمر والأخضر حيث يتم خلطه مع أنواع من النعناع المديني للحصول على مشروب مديني مميز ومذاق رائع جداً ، وكذلك عند اضافته إلى الماء يكون ذا طعم رائع ورائحه زكية ، كما يتم صناعة مربى الورد المديني وهو منتج معروف وجميل علي مائده الإفطار المديني ، ناهيك عن استخدام الورد في المناسبات لإضفاء البهجة والسرور والجمال والرائحة الزكية في ليالي الزفاف والأفراح ، كما يتم تقديم الورد كهديه جميله ومبهجه للأصدقاء والاحباب .// انتهى //17:24ت م0062

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