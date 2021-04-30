متحدث هيئة المهندسين: لا يوجد في السعودية مهندسون بشهادات مزورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث هيئة المهندسين، صالح العمر أنه لا يوجد في السعودية مهندسون بشهادات مزورة، مشيرًا إلى أن الهيئة ألزمت كل المهندسين الأجانب بالتسجيل لديها ما أسهم في القضاء على هذه المشكلة.

وأشار العمر خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن الهيئة تقوم بالرجوع إلى الجهة التي حصل منها الشخص على الشهادة والتأكد من صحتها، كما تم ربط حصول هؤلاء المهندسون على الإقامة أو تجديد إقاماتهم بالهيئة السعودية للمهندسين.

الاختبارات المهنية

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، وجه الهيئة السعودية للمهندسين بعقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب، وذلك بعدما تم إسناد مهمة إعداد وتطوير الاختبارات المهنية للعاملين في المهن الهندسية إلى الهيئة، نظرًا لاختصاصها في توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية.

يأتي ذلك في إطار إثبات الكفاءات الهندسية من خلال هذه الاختبارات المهنية المختلفة لرفع جودة وكفاءة مشاركة القوى العاملة بالقطاعات الهندسية.

مهام هيئة المهندسين

يذكر أنه في ( 1423/9/13 هـ ) صدرت موافقة مجلس الوزراء برئاسة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، – رحمه الله – على إقرار مشروع الهيئة السعودية للمهندسين.

وصدر نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالمرسوم الملكي رقم م/36 في : ( 1423/9/26 هـ )، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 226 في : ( 1423/9/13 هـ )، وهي هيئة مهنية علمية، وتهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

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