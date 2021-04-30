الكرملين: تصريحات محمد بن سلمان تستحق أعلى تقدير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا أولت اهتمامًا للمقابلة المفصلة التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق برنامج رؤية السعودية 2030، وخاصة التصريحات عن التزام الرياض بدور الأمم المتحدة المركزي في الشؤون الدولية، وبناء علاقات دولية على أساس مبادئ المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية المتبادلة وعدم تدخل الدول في شؤون بعضها البعض.

تصريحات نادرة في عالم لا يحتكم للعقلانية

وتابع بيسكوف: تثمن الرئاسة الروسية الأفكار التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا بخصوص رؤيته لبناء العلاقات الدولية، مشددًا على أن طرح مثل هذه الأفكار يمثل أمرًا نادرًا في الشؤون الدولية حاليًا، ومشيرًا إلى أن تصريحات ولي العهد تستحق أعلى تقدير.

وقال: في الواقع نرى جميعًا ما يحدث في العالم الآن، بما فيه تجاهل القانون الدولي والتخلي عن العقلانية في الشؤون الدولية، لذلك فإن مثل هذه التصريحات الآن نادرة ولذلك فهي جديرة بالاهتمام.

وتابع: نؤيد هذا النهج تمامًا، ولا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملتزمًا بتأييده الثابت لمثل هذه المواقف إزاء الأطر الرئيسية للشؤون الدولية.

مواصلة تطوير العلاقات الثنائية

وشدد بيسكوف على أن روسيا، بناءً على هذه الرؤية التفاهمية المشتركة مستعدة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية في المجالات كافة، لا سيما من خلال تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة بوتين الأخيرة إلى الرياض.



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