السعودية | وفاة سعودي في حادث تصادم طائرتين في جنوب إفريقيا

شكرا لقرائتكم وفاة سعودي في حادث تصادم طائرتين في جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السفارة السعودية في جنوب إفريقيا، وفاة مواطن سعودي جرّاء حادث تصادم طائرتَيْن للتدريب على الطيران في جوهانسبيرغ.

وقالت في بيان، إن الحادث وقع في الساعة 7:30 مساء، الاثنين الماضي، في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ بدولة جنوب إفريقيا، بعد تصادم طائرتَي تدريب، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة محمد بن أحمد السيسي “سعودي الجنسية”، ووفاة مدربه، وطاقم الطائرة الأخرى.

كما أضافت أنها باشرت الحادث منذ تلقيها البلاغ من قِبل جهات الاختصاص الجنوب إفريقية، حيث قامت بزيارة موقع الحادث الواقع في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ، كما تمّ التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن إلى ذويه بالسعودية.

وستقوم السفارة بمتابعة إجراءات التحقيق الذي تجريه السلطات المختصّة.