شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة: الإجراءات الاحترازية في ‎الحرم المكي لم تتأثر بأي مؤثرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الإجراءات الاحترازية والانسيابية في ‎الحرم المكي لم تتأثر بأي مؤثرات

وأضاف ‏نائب وزير الحج والعمرة أن مراكز "عناية" في المناطق المحيطة بـالحرم المكي تعمل على مدار الساعة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام مع قرب العشر الأواخر من رمضان من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.