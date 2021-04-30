شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشروع ‎ولي العهد يعيد صفوف المصلين لـ "مسجد سليمان" في ‎الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعاد مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية، المصلين لمسجد "سليمان" بالطائف، والذي يعبر عن تاريخ التراث الإسلامي في المدينة، ويعود بناءه إلى أكثر من 300 عام مضت.

ويتكون المسجد من محراب، ومدخل، يتوسطه عمودان من الحجر، ويتسع لـ30 مصلياً، وخارجه في باحة المسجد 15 مصلياً، ويجاوره مصلى للنساء.

وحافظ مشروع التطوير على بناء المسجد الصخري، وأشجار العرار المحيطة به، وعناصر البيئة والمواد التقليدية التي استُخدمت في بناء المسجد.

ويعتبر المسجد من المساجد التاريخية الهامة، وتتمثل أهميته في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وصلاته بهذا المكان عند دخوله الطائف، ويُعرف باسم مسجد "الصادرة"، أو "السدرة"، كما يعرف باسم مسجد "الوقوف".