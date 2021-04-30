شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الغذاء والدواء عن اشتراطات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏‎‎أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن الخضروات والفواكه الطازجة ولا يتم إستيرادها للمملكة إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية.

وقالت الهيئة "توجد اشتراطات معينة لفسح الخضروات والفواكه الطازجة ولا يتم إستيرادها للمملكة إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم 123 GSO "الاشتراطات العامة للخضروات والفواكه الطازجة"، مشيرة إلي أنه يمكن معرفة التفاصيل عن طريق الرابط التالي:

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جاء ذلك ردا على فيديو يشير إلى أن ‏منتجات لبنان لا تصدر لأوروبا لان المبيدات الزراعية غير مطابقة للاشتراطات الصحية الأوربية، فلا تجد أمامها سوى السوق الخليجي، وهذا الأمر الذي علقت عليه الهيئة قائلة أن الخضروات والفواكه لايتم إستيرادها للمملكة إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية.