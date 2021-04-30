حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران جازان، عسير والباحة تمتد الى منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة.