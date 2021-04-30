شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل (1056) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1071) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (400,580) حالة -ولله الحمد- .

وسجلت منطقة الرياض 446 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 253 إصابة ، والمنطقة الشرقية 136 إصابة ، ومنطقة عسير 52 إصابة ومنطقة المدينة المنورة 33 إصابة .

كما سجلت منطقة جازان 28 إصابة ، ومنطقة القصيم 27 إصابة ، وتناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وأكدت وزارة الصحة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع ملحوظ في الإصابات مما يستدعي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والبعد عن التجمعات والمسارعة لتلقي اللقاح خاصةً وأن الوزارة قامت يتأجيل الجرعة الثانية لحين حصول أكبر عدد ممكن على الجرعة الأولى .

كما تواصل جميع الجهات الحكومية الإلتزام والتفتيش للتأكد من مدى الإلتزام بالإجراءات الوقائية ، مع إلتزام جميع المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق توكلنا لبيان الحالة الصحية .