متحدث هيئة المهندسين: لا يوجد في المملكة مهندسون بشهادات مزورة (فيديو)

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أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، صالح العمر، أن الهيئة ألزمت جميع المهندسين غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة، مبينًا أنه تم ربط تجديد أو إصدار إقامتهم بالهيئة.
وأوضح في لقاء مع قناة “الإخبارية”، اليوم (الجمعة)، أن الهيئة تذهب في عملية التحقق إلى مصدر الشهادة بشكل مباشر، وتتحقق من مدى صحة جميع المعلومات الموجودة في الشهادة المقدمة للهيئة، مؤكدًا أنه لا توجد حاليا شهادات مزورة على فئة المهندسين.
Source akhbaar24
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